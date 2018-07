Lionel Messi s-a nascut in zodia golului, fara doar si poate, iar reusita din meciul cu Nigeria a intrat in istoria Cupei Mondiale. Golul marcat de Messi in poarta Super Vulturilor a fost al 100-lea inscris la Cupa Mondiala din Rusia. In 2010, Andres...

Gazeta de Nord-Vest, 27 Iunie 2018