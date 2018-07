Franţa are toate motivele să fie mândră de naţionala ei de fotbal, una în care se regăsesc vreo 18 jucători cu origini africane.

Toţi aceşti fotbalişti fie că au fost născuţi în Franţa, fie că au crescut acolo. Franţa le-a oferit condiţii şi acum, aşa cum e firesc, are de câştigat de pe urma lor. Printre aceşti jucători s-a numărat şi fundaşul Adil Rami (32 de ani), care însă n-a bifat niciun minut la Mondialul din 2018.

După triumful din finala cu Croaţia, Rami, născut în Bastia şi legitimat acum la Marseille, şi-a anunţat retragerea de la naţională printr-un discurs răvăşitor.

Ce a spus Rami?

*Sunt un francez de origine marocană şi sunt mândru de acest lucru!

*Am dovedit că nu... citeste mai mult

azi, 06:27 in Sport, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in