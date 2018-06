FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Echipa Franţei, campioana mondială din 1998, va debuta la Cupa Mondială de fotbal din Rusia împotriva Australiei, sâmbătă, la Kazan (ora 13,00), în Grupa C.

FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. ''Les Bleus'' se confruntă cu o singură problemă, cea a fundaşului dreapta Djibril Sidibe, incert pentru această partidă, din cauza unei accidentări la genunchi.

FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. Postul de fundaş dreapta este unul nevralgic în lotul lui Didier Deschamps, care îl are ca alternativă pe Benjamin Pavard, dar acesta a jucat mai mult ca fundaş central la Stuttgart.

FRANȚA - AUSTRALIA LIVE STREAM. În atac, Deschamps are mai multe variante, dar la... citeste mai mult