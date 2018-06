FRANȚA-AUSTRALIA LIVE STREAM. Vom avea nevoie de multă disciplină în jocul nostru şi să avem curajul să credem", a declarat vineri selecţionerul naţionalei de fotbal a Australiei, Bert van Marwijk, cu o zi înaintea meciului cu Franţa, din Grupa C a Cupei Mondiale 2018, scrie AFP. Meciul Australia - Franţa are loc sâmbătă în oraşul Kazan, de la ora 13.00.

FRANȚA-AUSTRALIA LIVE STREAM "Nu voi vorbi de tactică împotriva Franţei. Ştim că e una dintre cele mai puternice naţionale din lume, un adversar care poate deveni campion mondial. Cum am mai spus-o deja, nu întotdeauna cei mai buni jucători câştigă trofee", a estimat tehnicianul, invocând... citeste mai mult

