Franklin Templeton a cumparat peste 5% din actiunile Purcari Franklin Templeton Investment Management a cumparat, in cadrul ofertei publice initiale, 1.040.400 de actiuni ale Purcari Wineries.

In acest fel, Franklin Templeton a ajuns sa detina 5,2020% din actiunile Purcari Wineries, intrate la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, in data de 15 februarie 2018.



Purcari Wineries este prima oferta publica intiala care are loc in 2018 la BVB.



Oferta publica initiala a Purcari s-a incheiat cu succes prin plasarea celor 49% din titluri la un pret de 19 lei