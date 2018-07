Francul elvetian, vulnerabil in fata unui razboi comercial!

Cele mai expuse valute la o eventuala agravare a razboiului comercial dintre Statele Unite si China sunt francul elvetian si monedele tarilor scandinave, sunt de parere analistii Danske Bank. Dintre valutele cele mai rezistente sunt mentionate dolarul american, yenul, lira sterlina si euro.



"Valutele scandinave sunt vulnerabile in cazul unei escaladari a razboiului comercial, in special pentru ca reprezinta economii destul de mici, deschise. In cazul Danemarcei, stabilitatea monedei nationale depinde de evolutia navigatiei globale", explica analistul Jens Pedersen. In opinia lui,... citeste mai mult