Francul elvetian scade spre valorile din ianuarie 2015

Dupa doua zile de intarire leul a revenit pe scadere, miscare aparuta intr-un context regional nefavorabil.

Acum doua zile cotatiile euro au coborat pana aproape de 4,64 lei, insa ieri tranzactiile s-au realizat intre 4,645 si 4,654 lei, astfel ca media a urcat de la 4,6485 la 4,6530 lei. Transferurile de ora 14:00 se efectau la 4,653 – 4,656 lei.

Investitorii nu s-au lasat influentati de estimarea FMI privind evolutia PIB-ului romanesc, pentru acest an fiind prognozata o crestere de 5,1%, care ar incetini in 2019 la 3,5%, asa cum se arata in raportul „Perspectivele Economice... citeste mai mult