Francisk Chiriac : “Drumurile judetene sunt prioritate”

Marti,20 martie 2018, seful Consiliului Judetean Braila a fost in comunele Zavoaia si Dudesti unde s-a intalnit cu primarii celor doua comune pentru a discuta despre asfaltarea si plombarea unor tronsoane de drumuri.

“Ieri am mers in comunele Zavoaia si Dudesti. Cum va spuneam, drumurile judetene sunt prioritate, astfel ca si cu primarii de aici am vorbit despre asfaltarea unor tronsoane de drumuri si plombarea altora, in cursul acestui an, dupa semnarea contractului de intretinere pentru 2018. Atat la Zavoaia cat si la Dudesti, proiectele pe PNDL sunt in derulare iar primarii isi pun la punct... citeste mai mult

