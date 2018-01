France Gall, o legenda a muzicii franceze, a murit Cantareata franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei infectii pulmonare, pe fondul bolii de care suferea.

International France Gall, o legenda in Franta si in intreaga lume, a incetat din viata duminica, anunta presa din Hexagon. Gall avea cancer de doi ani si a ajuns de urgenta la spital pe 27 decembrie pentru a primi ingrijiri medicale, din cauza unei infectii severe, scrie realitatea.net.

De asemenea, cantareata France Gall a mai fost internata si anul trecut atunci cand a facut o... citeste mai mult

azi, 13:31 in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in