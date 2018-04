Matei Visniec ne surprinde cu un roman scris in 1988, in primul an al exilului sau parizian, roman pe care a asteptat mai bine de 20 de ani inainte de a-l incredinta tiparului. Miercuri, 24 noiembrie, la ora 18.00, la Librăria Dalles din Bucureşti...

Hot News, 23 Noiembrie 2010