FP a incheiat oferta publica in cel de-al noualea program de rascumparare de actiuni Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, sucursala Bucuresti, administrator de investitii al Fondului Proprietatea, a anuntat ca oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare s-a incheiat vineri.

Subscrierile totale de actiuni emise de Fondul Proprietatea au insumat 4.853.201.369 de titluri, reprezentand 404% din oferta. 2.640.228.469 de actiuni au fost subscrise sub forma de actiuni si 2.212.972.900 sub forma de certificate globale de depozit avand la baza... citeste mai mult