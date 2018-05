În 1974, Ilie Năstase apărea pe afişul pentru Championnats Internationaux de France. Pe scurt, Roland Garros. Imaginea tânărului cu plete şi tricou galben te întâmpină în 2018 la poalele impozantului Tour Eiffel - monumentul-simbol din Oraşul Luminilor.

Accesul spre Tour Eiffel este restricţionat în aceste zile. Se fac lucrări în zonă, dar Federaţia Franceză de Tenis a reuşit să organizeze un colţ al fanilor tenisului. Iar efortul parcurgerii unor metri în plus merită din plin. Foto: Cezara Paraschiv

Miercuri, organizatorii francezi au lansat proiectul Roland Garros in the City. Un teren de zgură, cu o tribună cam cum am văzut la...