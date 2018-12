Fotograful vedetelor expune la „Fashion in Library”

Evenimentul are loc vineri, 14 decembrie, de la ora 18:00, la Bibilioteca Universității.

Ca o prelungire a festivalului de modă Transilvania Fashion Week, în An de Centenar, în parteneriat cu fashion stylistul acreditat ANC și Brand Ambassador Miss TV, Marius Molan, Emil Kasa îi invită pe orădeni să ia parte la vernisajul fotografic „Fashion in Library”.

Modelele protagoniste vor fi Andreea Cerniavschi, Miss Transilvania și Miss Bihor 2018, respectiv Medana Kook, Miss Oradea și Miss Ardeal 2018.

Momentele artistice vor fi asigurate de către studenți din cadrul Departamentului de Muzică al Universității din Oradea. Invitat special... citeste mai mult