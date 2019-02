Fotografiile care o dau de gol pe Kovesi

Laura Codruța Kovesi are un istoric lung de a nega public adevăruri, unul dintre aceste episoade derulându-se în 2017, într-o sală de instanță, atunci când a negat că îl cunoaște pe jurnalistul Răzvan Savaliuc de la Lumea Justiției.

Jurnalistul a publicat o serie de fotografii, însoțite de explicații, care arată că a avut o relație profesională strânsă cu Kovesi, cel puțin în prima parte a mandatului său de procuror general.

Imaginile au fost prezentate duminică, la ”News Magazine”.

”In timp ce pledam in apararea mea, am inceput sa explic instantei ca o cunosc pe Laura Kovesi din 2006 de cand a venit Procuror General al Romaniei si ca in primii ei ani de mandat... citeste mai mult

