Pentru a arăta că Satu Mare este un oraș în mișcare, Primăria a ales, în ultimii trei ani, mai multe teme pentru calendarul anual elaborat de această instituție.

În 2017 a avut ca temă principală a calendarului, clădirile istorice. Pentru 2018, au fost alese 12 evenimente, prin care s-a arătat Satu Mare este un oraș în mișcare: atât în privința investițiilor, a serviciilor publice cât și a evenimentelor organizate.

”Iar acum, pentru calendarul 2019, am pregătit un nou proiect. Am ales 12 tineri din Primăria Municipiului Satu Mare și instituțiile subordonate, deoarece în ultimii doi ani am pus accent pe întinerirea și dinamizarea administrației publice... citeste mai mult