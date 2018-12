Clubul Sportiv „Olimpia” din București și-a sărbătorit ieri campionii, eveniment la care a fost prezentă și fostul ministru al Sportului, sătmăreanca Ioana Bran. Pentru „Olimpia”, club cu 19 secții sportive, 2018 a fost un an foarte bun. „Zestrea” clubului a crescut cu peste 50 de medalii la competiții internaționale și peste 400 la cele naționale.

Cei mai buni 10 sportivi din acest an, precum și cei mai buni 10 antrenori au fost premiați și am avut onoarea să fac parte dintre cei care le-au înmânat premiile! A fost foarte emoționant!

”Sunt mulțumită că în mandatul meu de ministru al Tineretului... citeste mai mult