Elevii clasei I a de la Liceul de Arte Aurel Pop din Satu Mare, au castigat locul I la Concursul național „Călătoria mea interculturală” – ediția a V-a care s-a desfăsurat anul acesta in judetul nostru , în perioada 11-13 mai 2018. Micii artisti coordonatii de doamna invatatoare Elida Penina Paul au pus in scena, o ora de muzica in cadrul careia copiii romani, maghiari si rromi canta impreuna, convietuiesc impreuna si invata tot ce este frumos unul de la celelalt.

