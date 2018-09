Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare a găzduit ieri, 6 septembrie 2018, întâlnirea de lucru privind modul de implementare a acţiunii „Ziua de Curăţenie Globală” la nivelul judeţului Satu Mare, din cadrul proiectului „Let s Do It, România”. Alături de instituţiile subordonate ministerului Mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu şi coordonatorul Regional NV „Let`s Do It, România la întâlnirea de lucru au participat reprezentanţi ai UAT-urilor de pe raza judeţului, ai instituţiilor deconcentrate precum şi ai ONG-urilor... citeste mai mult