În perioada 5-12 mai 2018, un grup de elevi şi profesori de la Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” a participat la Sofia, Bulgaria, la întâlnirea de proiect Erasmus + din cadrul proiectului de parteneriat strategic interşcolar “The Quest of the Science Queen”.

Pe parcursul celor 5 zile de lucru, atât elevii cât şi profesorii au avut parte de activităţi diverse. Au avut loc lecţii demonstrative de matematică aplicată, concursuri matematice, simulări ale fenomenelor matematice. Echipele de proiect au participat şi la Festivalul de ştiinţe din Sofia, la – seminarul Quantum music from Chern – unde au avut ocazia să conştientizeze legătura... citeste mai mult