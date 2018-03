FOTO: Zona dintre blocurile ANL Lacu Dulce si calea ferata se pregateste pentru plantarea a 650 de salcami

Anul acesta se implinesc 650 de ani de la atestarea documentara a Brailei. Astfel, primarul orasului isi doreste sa marcheze acest evenimet prin plantarea a 650 de salcami in zona situata intre blocurile ANL din Lacul Dulce si calea ferata.

Dragomir sustine ca plantarea salcamilor in zona amintita va forma o bariera fonica si vizuala in fata caii ferate.

De asemenea, edilul sef invita toti brailenii sa participe la plantarea copacilor pentru a le oferi acestora posibilitatea de a se mandri ca au participat la realizarea acestui proiect, care este de fapt al lor si nu al Primariei.

De mentionat este faptul ca prin acest proiect se va scapa de o zona... citeste mai mult

