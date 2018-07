În timp ce jucătorii s-au aliniat pentru a primi medaliile de aur şi de argint, iar preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi preşedintele Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, s-au aşezat să-i felicite, s-a pornit ploaia. Însă fost găsită rapid o umbrelă: pentru Putin. În tot acest timp, oaspeţii săi erau uzi până la piele şi se îmbrăţişau cu jucătorii. În cele din urmă, organizatorii au trimis mai multe umbrele. Talk about Russian hospitality. #Putin under the only umbrella while Macron & Kitarović soaking. #Worldcup2018Russia pic.twitter.com/9R2hKJb4ik

