Manchester City a avut o zi de coșmar miercuri. "Cetățenii" au pierdut categoric manșa tur cu Liverpool din sferturile Ligii, scor 0-3, iar înainte de meci au trăit momente de groază după ce autocarul care îi transporta pe Anfield Road a fost atacat de fanii "cormoranilor".

Astăzi, pe rețelele de socializare au apărut imagini live din autocarul lui City, momentele terifiante fiind surprinse chiar de jucătorii lui Guardiola.

From inside the City bus heading to Anfield last night... pic.twitter.com/QqOakgUKMR

