Trei suporteri au intrat pe teren la finala CM 2018, faza petrecându-se în minutul 53 al finalei Franţa - Croaţia, meci ce se dispută pe stadionul Lujniki, din Moscova.

Fanii au alergat până la mijlocul terenului, arbitrul a oprit imediat partida, iar forţele de ordine au intervenit rapid. Suporterii au fost scoşi de pe gazon, purtaţi pe braţe de către stewarzi, iar meciul s-a reluat rapid.

Some #fans jumped on the field during the game between #FRA and #CRO. #WorldCupFinal2018 #France #Croatia #FRACRO #CROFRA

