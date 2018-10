Foto Video Leo Messi si Antonela Roccuzzo s-au casatorit in prezenta a 260 de invitati Starul argentinian Lionel Messi si partenera sa Antonela Roccuzzo s-au casatorit, vineri, in orasul natal al fotbalistului, Rosario, in prezenta a 260 de invitati,...

9am, 1 Iulie 2017