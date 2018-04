Duminica, 15 Aprilie, 15:17

Concordia Chiajna a obținut azi prima victorie din play-out, 2-1 cu Juventus București. Succesul Concordiei a fost disecat de antrenorul Ion Moldovan, care își critică totuși jucătorii: "Evoluția unora a lăsat de dorit", s-a plâns"Comisarul".

"Ne bucurăm foarte mult de această victorie. Evoluția unora dintre jucători a lăsat de dorit, dar schimbările pe care le-am făcut au fost benefice. Inspirația vine din lucrurile pe care le facem la antrenamente. Am analizat bine greșelile din meciul cu Dinamo, astfel că am am avut timp să le... citeste mai mult

