GALERIE FOTO Construcţia reduce timpul de călătorie la sub 40 de minute, de la patru ore cât dura anterior. World's longest sea bridge: Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge is ready for launch pic.twitter.com/Ditk9pz9IA

— China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2018 Iniţial, proiectul trebuia dat în folosinţă în 2016, dar dificultăţile tehnice au contribuit la amânarea termenului de finalizare. Construcţia include şi un segment foarte complicat din punct de vedere tehnic: un tunel submarin, între două insule artificiale, construit pentru a permite tranzitul vaselor comerciale în zonă Xi Jinping announces... citeste mai mult

