Cu o zi înainte de finala Roland Garros, unde o va întâlni pe americanca Sloane Stephens, Simona Halep nu a preferat să nu stea departe de terenuri, şi a asistat la un meci din circuitul masculin.

Numărul 1 WTA a asistat, alături de Ion Ţiriac, la semifinala dintre Rafael Nadal şi Juan-Martin Del Potro. Spaniolul s-a impus fără drept de apel în faţa numărului 6 ATP, scor 3-0 la seturi (6-4, 6-1, 6-2) şi va juca finala împotriva austriacului Dominic Thiem (8 ATP).

A World No.1 watching a World No.1...@simona_halep takes her seat for the @RafaelNadal @delpotrojuan match.#RG18