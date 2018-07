FOTO Un rus s-a plimbat cu CADA prin oras!

Un barbat din orasul Tiumen s-a plimbat cu cada de baie prin oras, iar soferul masinii de care era agatat originalul mijloc de transport a fost amendat.



Imbracat in bermude si asezat comod intr-o cada pe roti, barbatul s-a balacit in apa, s-a spalat chiar, facand, totodata, cu mana la trecatorii amuzati de pe trotuare.

Luati la intrebari de ziaristi, pasagerul si soferul au declarat ca singurul lor scop a fost acela de a se distra. "Nu am vrut sa deranjam pe nimeni. De dragul distractiei am facut-o", au subliniat ei.

Politia nu a gustat insa gluma, astefl ca soferul a fost amendat pentru incalcare normelor care reglementeaza... citeste mai mult

