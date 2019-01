Polyana Viana (26 de ani), una dintre vedetele circuitului UFC, a fost în centrul atenţiei după ce l-a bătut crunt pe un bărbat care a încercat să o jefuiască.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, în Rio de Janeiro, în jurul orei 20:00.Luptătoarea aştepta o maşină comandată de pe aplicaţia Uber, în faţa unui complex de apartamente din Jacarepagua: "S-a aşezat lângă mine, m-a întrebat cât e ceasul, i-am spus, însă am văzut că nu vrea să plece. Am vrut să-mi mut telefonul, însă el mi-a spus: 'Dă-mi telefonul. Nu încerca să reacţionezi pentru că am o armă'.

Era prea aproape de mine şi m-am gândit că, dacă este o armă, nu va avea timp să o scoată. Aşa că l-am lovit de două ori cu... citeste mai mult