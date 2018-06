FOTO: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o soferita neatenta

In aceasta dimineata, pe Bulevardul Dororbantilor a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui biciclist.

O soferita in varsta de 43 de ani aincercat sa-si scoata masina din parcare moment in care a accidentat un biciclist care se deplasa regulamentar.

Barbatul in varsta de 42 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

Politisti deplasati la fata locului au constatat faptul ca femeia nu consumase alcool.

In urma evenimentului soferita s-a ales cu dosar penal pentru vatamare... citeste mai mult