Oraşul New York va avea un nou zgârie-nori, conceput a fi cel mai înalt turn rezidenţial din lume.

Imobilul de lux va fi ridicat în Manhattan, pe 57th Street, vizavi de Central Park şi va avea o înălţime de 472 de metri, arată designbloom.com, potrivit The Huffington Post.

Baza turnului va cuprinde şapte etaje, vare vor găzdui un magazin Nordstrom.

Etajele 14, 15 şi 16 vor fi destinate relaxării rezidenţilor, cu restaurante, baruri, săli de proiecţie şi recepţie, piscine, terenuri de sport etc.

FOTO Instagram @centralparktower

Începând de la etajul 32, vor fi amenajate 179 de apartamente cu suprafeţe cuprinse între 133 de metri pătraţi şi 1.625 de... citeste mai mult

