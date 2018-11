Pe 1 decembrie, când toţi românii vor sărbători Ziua Naţională a României, Gabriel Tamaş va juca cu echipa sa, Hapoel, în derby-ul oraşului Haifa, cu Maccabi. Fundaşul român s-a pregătit special pentru ambele evenimente.

Acesta şi-a schimbat, din nou, look-ul. Fostul jucător al lui Dinamo şi al FCSB va intra pe teren în meciul cu Maccabi Haifa cu o inimioară colorată în steagul României pe cap, dar şi cu sigla clubului său.

