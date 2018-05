Miercuri, 02 Mai, 16:39

Sven Ulreich (29 de ani) a comis o greșeală comică la golul de 2-1 marcat de Karim Benzema, în egalul, 2-2, care a asigurat calificarea Realului în a 3-a finală consecutivă de Liga Campionilor.

Vezi cronica meciului Real Madrid - Bayern, 2-2! Vezi cele mai tari imagini de la meci! Rezerva lui Maneul Neuer și-a turnat cenușă în cap după meci, cerându-și scuze față de întreaga suflare bavareză.

"Nu pot descrie în cuvinte cât de dezamăgit sunt după meciul de aseară. Am vrut din tot sufletul să ajungem în final. Chiar am făcut tot posibilul până am comis acea greșeală. Nu pot explica ce s-a întâmplat. Îmi pare... citeste mai mult