Mijlocaşul lui Manchester United, Fred, a fost surprins de paparazzi, luni, 7 ianuarie, într-un mall din oraş, alături de frumoasa lui soţie, Monique Salum. Aceasta este însărcinată şi se pregăteşte să nască, iar fotbalistul a ales să nu îşi însoţească echipa în Dubai, acolo unde Pogba & Co. sub îndrumarea tehnicianului Ole Gunnar Solskjaer se antrenează în vederea următorului meci din Premier League, din etapa a 22-a, de duminică, 13 ianuarie, în deplasare la Tottenham.

Fred Goes Shopping In Manchester With Pregnant Wife As His Man United Team-Mates Take Part In Warm Weather Training In Dubai... citeste mai mult

acum 30 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in