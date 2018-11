Sloane, câştigătoare la US Open în 2017, a pozat la începutul anului pentru celebra revistă Sports Illustrated, realizând unul dintre cele mai apreciate pictoriale din lumea tenisului.

Stephens, în vârstă de 25 de ani, care are o relaţie cu fotbalistul american Jozy Altindore (110 selecţii în naţionala SUA), legitimat la FC Toronto, este o împătimită a apariţiilor sexy, postând adesea pe reţelele sociale fotografii cu ea.

Ea le-a oferit fanilor ei o poză specială, în care a renunţat la sutien, fotografiindu-se în faţa oglinzii şi postând mesajul: Mândră de acest look!

Stephens termină anul 2018 pe locul 6 în lume, cu un singur turneu câştigat, cel de la Miami, şi cu... citeste mai mult

azi, 09:01 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in