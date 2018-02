Retrasă săptămâna trecută de la Doha, din cauza unei accidentări la piciorul drept, Simona Halep a revenit la antrenamente după 6 zile de pauză.

Ea a început pregătirea în sala de forţă de la Stejarii Country Club, sub supravegherea lui Andrei Cristofor şi a lui Theo Cercel. Ieri, Simona a avut şi un ajutor în plus, David, fiul lui The Cercel şi al Alinei Tecşor, care a fost ca un spiriduş în sală şi, la final, a făcut şi o fotografie cu Simona. Prezenţa lui a binedispus-o pe Halep, care îndrăgeşte foarte mult copiii.

Următorul turneu pentru Simona Halep va fi cel de la Indian Wells, unde ea va fi principala favorită

