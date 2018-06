Sloane Stephens, campioana US Open 2017 şi adversara Simonei Halep din finala Roland Garros de sâmbătă, a realizat şi ea un pictorial sexy pentru Sports Illustrated. Ea merge astfel pe urmele colegei sale Eugenie Bouchard, care a bifat mai multe apariţii în această revistă.

De altfel, de-a lungul timpului în Sports Illustrated au apărut mai multe jucătoare de tenis celebre, Serena Williams, Maria Şarapova sau Caroline Wozniacki .

„Sunt atât de mândră pentru această apariţie. Mulţumesc Sports Illustrated pentru că toate tipurile de corpuri. Aceste poze sunt pentru voi, doamenlor“, a scris Sloane pe Twitter în urmă cu câteva luni.

