Serena a întâlnit-o în turul I pe nemţoaica Tatiana Maria, de care a trecut după un scor fluviu. 6-0 în primul set, încheiat după 18 minute, şi 6-2 în cel de-al doilea, terminat după 31 de minute.

Serena a stat pe teren 49 de minute şi a avut un joc extrem de consistent, ea distrugându-şi practic adversara.

Americanca, campioană la Australian Open în 2017, a impresionat şi prin ţinuta pe care o va purta la Melbourne. Ea a intrat pe teren într-o salopetă verde, făcută special de Nike pentru ea. .@serenawilliams is not messing around!

She wins in 48 minutes

