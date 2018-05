Articol de — Marius Mărgărit, Alin Grigore Vineri, 25 Mai, 17:50

Play-off-ul Ligii a 4-a începe azi cu partida dintre Academia Rapid și AS Tricolor. Al doilea meci e cel dintre CSA Steaua și Dinamo. Ambele se joacă pe Stadionul Giulești.

AMFB-ul a decis ca vestiarele stadionului Giulești să fie rezervate pentru Academia Rapid și CSA Steaua, în timp ce jucătorii de la AS Tricolor au fost trimiși să se schimbe în niște vestiare de la Sala de Atletism aflate sub peluza a II-a, unde este tabela de marcaj.

În ciuda faptului că CSA Steaua, Dinamo, Academia Rapid și AS Tricolor au plătit aceeași... citeste mai mult