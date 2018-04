Vineri, 06 Aprilie, 14:36

Considerat a fi unul dintre cel mai talentați jucători francezi, Hatem Ben Arfa trece printr-o perioadă dificilă.

Mijlocașul celor de la PSG, echipă cu care are mai are contract până la vară, este accidentat din luna ianuarie a acestui an. Nici înainte de această accidentare francezul nu intra în planurile antrenorului lui PSG, Unai Emery.

Cu toate aceastea, Ben Arfa nu și-a pierdut umorul. Jucătorul a postat o fotografie pe Instagram în care sărbătorește un an de zile de la ultimul meci oficial jucat, pe 5 aprilie 2017, în sferturile Cupei Franței, PSG - US Avranches, 4-0, când a marcat două goluri. De atunci n-a mai mai prins lotul... citeste mai mult