Joi, 22 Martie, 09:51

Schioarea elvețiană Lara Gut a dezvăluit duminică, pe Facebook, că are un nou iubit: Valon Behrami.

"Alături de el am experimentat forța cuplului. Ce înseamnă să ai lângă tine o persoană care te ia de mână și nu te lasă singură niciodată. E tot ceea ce mi se putea întâmpla mai frumos", a descris ea relația cu jucătorul lui Udinese.

Internaționalul elvețian tocmai s-a despărțit, la finele lunii februarie, de Elena, cu are are două fiice.

