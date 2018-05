Miercuri, 02 Mai, 18:02

AS Roma crede în al doilea miracol consecutiv în Liga Campionilor și a inscripționat un mesaj mobilizator pe unul dintre pereții vestiarelor de pe Stadio Olimpico.

AS Roma - Liverpool este liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, Pro TV și Look TV. Liverpool s-a impus în tur cu 5-2. În finală s-a calificat deja Real Madrid. Vezi detalii AICI! Federico Fazio (31 de ani) a fost surprins de fotografii prezenți la stadion lecturând îndemânul mobilizator.

"Faptul că este greu nu înseamnă că este și imposibil. Improbabil este cuvântul potrivit, iar improbabil înseamnă că putem... citeste mai mult