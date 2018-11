"În niciun caz nu am discutat cu Hagi şi cred că am încercat să vă obişnuiesc în aceşti patru ani, chiar dacă e o chestiune atipică pentru fotbalul românesc, că atât timp cât suntem sub contract cu un antrenor niciodată nu vom vorbi cu un alt...

Adevarul, 19 Noiembrie 2018