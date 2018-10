„De Ziua Armatei României, pentru al 4-lea an la rând, am reînhumat un număr impresionant de militari români -633- în Cimitirul Românesc de la Rossoshka, reg.Volgograd. Aceştia se alătură celor 72+594+345 reînhumaţi de noi începand din 2015. Pe o ploaie rece de toamnă, am desfăşurat ceremonia, cu slujba de pomenire, pios omagiu, depunere de coroane de flori. Am fost prezenţi noi, de la Ambasada României la Moscova, colegi de la Consulatul General la Rostov pe Don, senatorul Viorel Badea şi reprentanţi ai MApN şi ONCE,... citeste mai mult

