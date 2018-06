Într-un anunţ surprinzător făcut pe o reţea de socializare folosită îndeosebi de ruşi, preşedintele Republicii Cecenia a anunţat că egipteanul Mo Salah este noul cetăţean de onoare al ţării. Ramzan Kadîrov a spus ”Mohammad Salah - Cetăţean de Onoare al Republicii Cecene! Exact! În această seară am semnat un decret prin care i-am oferit o distincţie înaltă unui mare jucător de fotbal, membru al naţionalei Egiptului şi al lui Liverpool. Mii de copii, bărbaţi şi bătrâni vor avea şansa să vadă unul dintre cei mai buni jucători din lume, să comunice cu el”.

Kadîrov a anunţat că i-a acordat distincţia lui Salah în cadrul unui eveniment festiv pe care l-a organizat în