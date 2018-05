Dacă Simona Halep are un turneu preferat în circuitul WTA, atunci, cu siguranţă, acesta e cel patronat de Ion Ţiriac la Madrid. Liderul WTA a câştigat trofeul la această competiţie, atât în 2016, cât şi în 2017, iar acum, fiind favorita numărul 1, poate face un hattrick spectaculos. De fapt, după parcursul scurt şi dezamăgitor de la Stuttgart, Simona chiar are nevoie de un turneu reuşit la Madrid, acolo unde, pe lângă trofeu, are şi 1.000 de puncte de apărat. Constănţeanca de 26 de ani a plecat deja spre capitala Spaniei, acolo unde, înainte de startul competiţiei (7-13 mai), va participa şi la o acţiune... citeste mai mult

