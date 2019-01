Kevin-Prince Boateng a fost prezentat oficial la FC Barcelona. Germanul cu origini ghaneze a ajuns luni seară, 22 ianuarie, în Spania, unde a fost întâmpinat de jurnaliştii iberici. Jucătorul în vârstă de 31 de ani are un singur gând, să evolueze cât mai repede alături de Messi & Co.

"Sunt foarte fericit că am ajuns la Barcelona. Abia aştept să joc pentru această echipă.

Să ajungi să joci la Barcelona este un vis pe care îl au toţi copiii. Şi eu am visat să ajung aici, de aceea este o onoare pentru mine. Sunt o persoană realistă, este o zi foarte importantă pentru că... citeste mai mult

