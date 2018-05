FOTO! Primele imagini cu Pippa Middleton gravida! Cum arata sora ducesei de Cambridge intr-o rochie care a dat-o de gol

Am avut ocazia s-o vedem la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, însă croiul rochiei era destul de permisiv, deci fotografiile obținute nu erau tocmai concludente. Iată, însă, că imaginile surprinse la French Open cu sora Ducesei de Cambridge au fost mai mult decât explicite, demonstrând că Pippa este însărcinată, așa cum se zvonise.

N-a confirmat că e însărcinată, însă fotografiile obținute de paparazzi au adeverit zvonurile. Pippa și soțul ei, James Matthews, vor devenit părinți pentru prima dată, la un an de la... citeste mai mult