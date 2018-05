Un avion Boeing 737 al companiei Cubana de Aviacion s-a prăbuşit în timp ce decola de pe aeroportul Jose Marti din Havana, conform televiziunii de stat cubaneze, scrie CNN.

Avionul avea la bord peste 100 de pasageri şi se îndrepta spre oraşul cubanez Holguin.

UPDATE 21:13. Prima imagine cu avionul cubanez prăbușit.



BREAKING: First pictures from the scene as Boeing 737 goes down near Havana Cuba with 107 people onboard https://t.co/TfZ0YeRiX6 pic.twitter.com/2QRiEubnRZ

— Daily Star (@Daily_Star) May 18, 2018

UPDATE 21:10. Aeroportul internațional José Marti a fost închis. Președintele țării, Miguel Díaz-Canel, a anunțat că există „un număr mare” de victime.

