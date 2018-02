FOTO: Pozele oficiale cu noul BMW X4 si dotarile sale impresionante Noul BMW X4 va fi prezentat anul acesta in premiera la Salonul Auto de la Geneva, urmand sa intre pe piata de la jumatatea anului. BMW X4 impresioneaza prin dimensiunile mult mai generoase, motorizarile si dotarile de ultima generatie.

Motorizarile noului BMW

In privinta motorizarii, BMW X4 va fi disponibil in trei variante pe benzina, si patru diesel, imediat dupa lansarea oficiala a masinii. Toate variantele modelului isi transfera puterea prin intermediul transmisie Steptronic cu opt trepte, cu clapete de... citeste mai mult

